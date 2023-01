Przeprowadzili symulację ataku Chin na Tajwan. Oto jakie mogą być skutki

Symulacja chińskiej inwazji na Tajwan przeprowadzona przez amerykański Center for Strategic and International Studies (CSIS) zakłada, że do ataku miałoby dojść w 2026 r. Ta data nie jest zupełnie przypadkowa. Jak twierdzi CIA, przywódca Chin Xi Jinping chce, aby chińskie wojsko było gotowe do zajęcia Tajwanu do 2027 r.