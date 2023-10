Chiny nie przebierają w środkach w walce z Zachodem. "Rosnąca skala przymusu"

Zobacz także: Ważny sygnał dla rynku po wyborach. "Polska wraca do tego stolika"

"Założeniem jest spowodowanie szkód"

Ewa Radomska zauważa też, że problem wiąże się z intensywną konkurencją globalną o zachowanie przez Stany Zjednoczone pozycji potęgi gospodarczej i politycznej przy równoczesnym dążeniu Chin do zajęcia przodującej pozycji na arenie międzynarodowej.

Chiny sięgają po przymus ekonomiczny

Chiny dążą do przywrócenia ich kluczowego miejsca w świecie i wzmocnienia swojego potencjału strategicznego, a także do odzyskania dawnej świetności i stworzenia systemu norm międzynarodowych, który lepiej będzie służył ambitnym celom geostrategicznym ChRL. Podkreśla też, że przez długi czas, świat zachodni nie przyjmował tego do wiadomości. Działania Chin zaczęły być postrzegane ze znaczną nieufnością i podejrzliwością.