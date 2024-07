Chiny odsłoniły karty. Nie tak miał wyglądać drugi kwartał

Wynik ten jest niższy od. wzrostu odnotowanego w okresie styczeń-marzec (5,3 proc), nie spełnia też prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu na poziomie 5,1 proc. Mimo to, skumulowany wzrost w pierwszej połowie roku utrzymuje Chiny na ścieżce do osiągnięcia rządowego celu "około 5 proc." wzrostu rocznego.

Konsumenci wciąż ostrożni

Szczególnie niepokojące sygnały docierają z sektora konsumenckiego. Sprzedaż detaliczna w Chinach odnotowała znaczący spadek z 3,7 proc. w maju do zaledwie 2 proc. w czerwcu, osiągając najniższy poziom od półtora roku. To wskazuje na poważne problemy w obszarze konsumpcji wewnętrznej, która jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego.

Agencja Reuters zwraca uwagę, że presja deflacyjna zmusiła wiele firm do obniżenia cen szerokiej gamy produktów, od samochodów po żywność i odzież. Ta sytuacja może prowadzić do dalszego osłabienia popytu konsumenckiego i negatywnie wpływać na ogólną kondycję gospodarki.

Wyzwania dla chińskiej gospodarki

Analitycy wskazują na szereg czynników, które przyczyniają się do spowolnienia gospodarczego w Chinach. Wśród najważniejszych wymienia się kryzys na rynku nieruchomości, który nadal ciąży na gospodarce, słabnącą konsumpcję wewnętrzną, co potwierdza spadek sprzedaży detalicznej, a także problem starzejącego się społeczeństwa, który może ograniczać potencjał wzrostu w długim terminie. Nie bez znaczenia jest też eskalacja napięć handlowych z krajami Zachodu, co wpływa na eksport i inwestycje zagraniczne.