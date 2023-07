Chiny ograniczają eksport kluczowych metali. To oznacza problemy

Chiny ograniczają eksport strategicznych metali

Eksporterzy tych metali będą musieli uzyskać od ministerstwa pozwolenie na wywóz i wskazać, do jakich celów planowane jest ich wykorzystanie.

Kontrole obejmą osiem związków chemicznych galu i sześć germanu. Mają one wiele specjalistycznych zastosowań w produkcji półprzewodników, sprzętu telekomunikacyjnego i wojskowego czy samochodów elektrycznych. German jest również kluczowym materiałem w produkcji paneli słonecznych, światłowodów i w technologii wykorzystującej podczerwień.

Chiny są największym producentem obu metali. Decyzja Pekinu ograniczy ich podaż za granicą i może przyczynić się do wzrostu cen w najbliższym czasie, eskalując napięcia handlowe ze Stanami Zjednoczonymi i potencjalnie prowadząc do dalszych zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw.

- Gal i german nie są jak metale ziem rzadkich, dla których nie ma prawie żadnych alternatywnych dostawców. Są to metale, które można pozyskać w inny sposób, jako produkt uboczny wydobycia węgla. Efektem ograniczeń byłby owszem wzrost cen, ale nie tak bolesny dla reszty świata, jak ograniczenia dotyczące czipów dla Chin - powiedział agencji Reutera John Strand z duńskiej firmy konsultingowej Strand Consult.

Według analityków, posunięcie mające na celu kontrolę eksportu pierwiastków rzadkich, które Pekin klasyfikuje jako strategiczne, pojawia się w momencie, gdy Waszyngton rozważa wprowadzenie kolejnych ograniczeń w wysyłce zaawansowanych technologicznie mikroczipów do Chin - podkreśla agencja Reutera.

Zaostrza się globalna wojna handlowa

Japonia i Holandia zgodziły się dołączyć do USA w ograniczaniu eksportu zaawansowanych technologii do Chin. Holandia poinformowała w zeszłym tygodniu, że jeszcze zaostrzy ograniczenia w eksporcie sprzętu do produkcji półprzewodników od września, a podobne restrykcje Japonia wprowadzi w życie 23 lipca.