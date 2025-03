Chiny rozpoczną eksploatację olbrzymich złóż w Afganistanie? Po miedź już sięgnęli

Afganistan posiada złoża minerałów i metali ziem rzadkich szacowane na wartość od 1 do 3 bilionów dolarów, co może stanowić łakomy kąsek dla krajów takich jak Chiny. Jak donosi Intelligence Online, Chińska Republika Ludowa dąży do zacieśnienia relacji z Afganistanem. Głównym motywem Pekinu jest zabezpieczenie własnych korzyści w państwie obecnie rządzonym przez Talibów.