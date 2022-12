Chiny zacieśniają więzi z Rosją. "Unikają zaangażowania, które naraziłoby ich na sankcje"

Od początku wojny globalne media bacznie obserwują działania i wypowiedzi władz Chin. Zachodni politycy, którzy spotykali się z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem i prosili go, aby wykorzystał bliskie relacje łączące go z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, a tym samym nakłonił go do zakończenia wojny.