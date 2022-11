Rusza szczyt G20. Będzie jednym z najtrudniejszych w historii

" Świat jest teraz na krawędzi katastrofy gospodarczej, militarnej i w kwestii bezpieczeństwa, a trzecia wojna światowa jest u naszego progu" – twierdzi w komentarzu redaktor dziennika "Jakarta Post" Kornelius Purba. Apeluje przy tym do przywódców państw, aby nie przyjeżdżali na indonezyjską wyspę "tylko po to, żeby się kłócić".

Szczyt G20 - przywódcy przed ważnym wyzwaniem

Szanse na wypracowanie wspólnego komunikatu ze szczytu oceniane są jednak jako znikome. Nie udało się tego osiągnąć na kilku poprzedzających go konferencjach niższego szczebla, w tym na lipcowym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych. Według Purby w najlepszym wypadku Indonezja, gospodarz szczytu, wyda powściągliwą w słowach "deklarację przywódców".

Szczyt G20 bez Putina

Obserwatorzy w Europie zwracali szczególną uwagę na kwestię obecności na szczycie prezydenta Rosji Władimira Putina. Ten jednak nie zdecydował się na osobiste uczestnictwo , choć może dołączyć do rozmów w trybie online. Rosję ma reprezentować szef MSZ Siergiej Ławrow – wynika z informacji przekazanych przez agencję Reutera.

Mimo to eksperci oceniają, że na szczycie raczej nie uda się osiągnąć wspólnego stanowiska w sprawie wojny w Ukrainie.

Rywalizacja Chin i USA pod lupą

Wśród najważniejszych tematów spotkania wymienia się również rywalizację amerykańsko-chińską i kwestię demokratycznie rządzonego Tajwanu, do przejęcia kontroli nad którym dążą komunistyczne władze w Pekinie. Chiny i USA spierają się też o szeroki wachlarz innych spraw, od kwestii handlowo-technologicznych, przez prawa człowieka i autonomię Hongkongu, po wzrost aktywności wojskowej Pekinu na okolicznych morzach.

- G20 to dobra platforma, zarówno dla Waszyngtonu, jak i dla Pekinu, by pokazać, że choć dwustronna rywalizacja się nasila, będzie ona odpowiedzialnie zarządzana i wciąż będzie możliwa współpraca obu stron na kilku obszarach dotyczących całego świata - ocenił w rozmowie z PAP ekspert z amerykańskiego think tanku German Marshall Fund (GMF) Andrew Small, podkreślając jednak, że nikt nie liczy na istotny przełom w dwustronnych relacjach.