Chorwacja jest nadzieją Węgier na uniezależnienie się od Rosji. Jednak ich relacje są na ostrzu noża

Gra o tron w największej spółce chorwackiej

Chorwacki Urząd ds. Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej oskarżył pięć osób o spekulację gazem, co miało narazić INA na stratę ok. 140 mln euro. Aresztowani zostali m.in. dyrektor firmy ds. handlu gazem, prezes Chorwackiej Izby Adwokackiej i dyrektorka spółki Plinara Istočne Slavonije, uznawanej za jednego z głównych sponsorów rządzącej partii HDZ. W następnie do dymisji podał się też prezes INA (choć on akurat nie należy do kręgu podejrzanych) Węgier Sándor Fasimon.