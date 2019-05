Cła na Chiny. Donald Trump znów uderza w Państwo Środka

Trump napisał na Twitterze, że co prawda rozmowy nad umową się toczą, ale Chińczycy próbują renegocjować już ustalone kwestie.

Jak poinformował prezydent, produkty o wartości 200 mld dol., które do tej pory były objęte cłami 10-procentowymi, zostaną objęte cłami 25-procentowymi. Taka stawka zostanie także nałożona na towary, na które do tej pory Stany nie nałożyły ceł. Wartość importu tych produktów to 325 mld dolarów.