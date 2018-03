Wojna o samochody, dżinsy czy burbona. Trump rozpętał konflikt handlowy z Europą

Fot. REUTERS Jeden Twitt wystarczył, aby wywołać międzynarodowy kryzys

Zaczęło się od jednego wpisu prezydenta USA Donalda Trumpa na Twitterze. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Działa szykuje Europa i Azja. Wojna handlowa wisi w powietrzu.



Donald Trump zamierza drastycznymi posunięciami zlikwidować potężną dziurę w amerykańskim handlu zagranicznym. Jeszcze w tym tygodniu ma podać szczegóły dotyczące zapowiedzianej przez niego 25 proc. taryfy celnej na stal i 10 proc. na aluminium.

To bezpośrednio uderza choćby w Europę, gdzie w przemyśle stalowym pracuje tysiące ludzi. W Niemczech ponad 84 tys. pracowników, a we Włoszech ponad 34 tys, a we Francji około 21 tys. Problem dotyka w sposób bezpośredni również Polski. W branży stalowej w kraju pracuje 21,7 tys. pracowników.

- Na dłuższą metę każda bariera handlowa jest niekorzystna dla wszystkich – przekonuje w rozmowie z money.pl dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. I wskazuje, że w końcowym wyniku USA i tak będą stratne na podniesieniu ceł.

Jak zaznacza dr Kwiecień, wyższe cła obciążą producentów samolotów i samochodów, którzy będą zmuszeni kupować droższe surowce wyprodukowane na terenie USA.

Good morning from #Germany where 84,000 people work in the steel industry. Germany accounts for more than one-quarter of crude steel produced within the EU. pic.twitter.com/rwNHb5Gzeg -- Win Smart, CFA (@WinfieldSmart) 2 marca 2018

Świat wytacza działa

Wpis na Twitterze Donalda Trumpa zapowiadający wprowadzenie tych gigantycznych ceł spowodował szybką reakcję największych partnerów handlowych Ameryki – Kanady, Chin, Brazylii czy Meksyku. Co analitycy już nazywają wstępem do wojny handlowej na globalną skalę.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 marca 2018

Ostro odpowiedziała również Europa. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker już w czwartek wieczorem zapowiedział, że Unia Europejska odpowie "w sposób zdecydowany" na amerykańskie cła.

- Nie będziemy siedzieć bezczynnie – przytacza słowa Junckera z paryskiej konferencji prasowej "The Washington Post". - Podczas gdy naszemu przemysłowi zostanie zadany cios, który zagraża tysiącom europejskich miejsc pracy. Będziemy nakładać cła na motocykle Harley-Davidsona, Kentucky burbon i niebieskie dżinsy Levi's.

Punktów zapalnych może być więcej. Jeśli UE wprowadzi sankcje na produkty z USA, Ameryka może odpowiedzieć tym samym. To bardzo zła wiadomość biorąc pod uwagę dane Eurostatu, z których wynika, że Stany Zjednoczone pozostają najczęstszym odbiorcą towarów eksportowanych z UE. Europejski udział w eksporcie do USA wyniósł ponad 20 proc. w zeszłym roku.

Szokujący tweet Donalda Trumpa

- Na ten moment nie jest istotne, jakie produkty miałyby być objęte przez kolejne cła. Teraz mamy grę słów, które mają pokazać siłę obu stron. To pokerowe zagrywki – twierdzi dr Kwiecień. – Unia i USA będą świadomie wybierać produkty, rynki, sektory, w taki sposób, aby nie zburzyć relacji handlowych.

WTO uspokaja

Światowa Organizacja Handlu wezwała swoich członków do unikania eskalacji tego konfliktu. WTO przypomina, że wojna handlowa nie leży w niczyim interesie.

.@WTODGAzevedo calls on members to avoid triggering an escalation in trade barriers https://t.co/n5MNknPA8x -- WTO (@wto) 5 marca 2018

Roberto Azevedo dodatkowo ostrzega, że po wejściu na tę drogę będzie bardzo trudno się z niej wycofać.

Urged @WTO members today to show restraint and avoid triggering an escalation in trade barriers. Once we start down this path it's very difficult to turn back - https://t.co/NzE4VJ0Smf -- Roberto Azev?do (@WTODGAZEVEDO) 5 marca 2018

- Dla Europy to nie ma znaczenia, jakie wywoła to retorsje. Nie cła na sok pomarańczowy, motocykle czy pręty stalowe są tu najbardziej istotne. Wojna handlowa bardziej uderzy w optymizm inwestorów, którzy ograniczą swoją działalność. To spowoduje, że światowy wzrost spowolni i dalej uderzy w globalne nastroje i w rynki finansowe – podkreśla dr Kwiecień.

Czy zatem polityka prezydenta USA będzie iskierką, która wywoła jeszcze większy pożar na rynkach? O wpływie na rynki decyzji Trumpa już pisaliśmy w money.pl. Jak zaznacza ekonomista XTB, jeśli ograniczenia w handlu zaczną pojawiać się lawinowo, z pewnością uderzy to w globalną gospodarkę.