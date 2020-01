Cła USA na Chiny. Waszyngton na razie utrzymuje taryfy, ale podpisze porozumienie z Pekinem

Jak podaje PAP, taryfy mają zostać utrzymane do czasu zakończenia drugiej fazy negocjacji handlowych między obydwoma krajami - poinformował we wtorek minister skarbu USA Steven Mnuchin.

Agencja podaje też, że oba państwa oceniają skutki trwającej prawie dwa lata wojny handlowej na niewielkie, jeśli chodzi o wpływ na gospodarkę USA. Spowodował jednak wolniejszy wzrost PKB Stanów Zjednoczonych. Szacuje się, że wyniósł on w tym okresie 2 proc. zamiast zapowiadanych przez administrację 3 proc.

USA jednak wciąż utrzymają 25-proc. stawkę cła od produktów importowanych z Chin o wartości do 250 mld dol., z kolei przy imporcie produktów do 120 mld dol. cła zostaną obniżone o połowę - do 7,5 proc.