USA i Chiny z porozumieniem. Trump: "Zrobią u nas wielkie zakupy"

Jest zalążek wielkiego porozumienia na linii USA-Chiny. Zarówno Trump, jak i urzędnicy związani z rządem Chin potwierdzają zawarcie umowy handlowej, a właściwie "pierwszej fazy" tejże umowy. Prezydent USA na swoim Twitterze napisał, że USA zgodziły się na "bardzo dużą pierwszą fazę umowy handlowej z Chinami".

"Oni zgodzili się na wiele zmian ustrojowych oraz masowe skupowanie naszych produktów rolnych, energetycznych czy artykułów przemysłowych i wiele więcej" - napisał Trump. Jak dodał, Stany Zjednoczone - ze względu na umowę - nie wprowadzą ceł na import chińskich towarów do wartości 160 mld dol., które miały wejść w życie 15 grudnia.

"Natychmiast przystąpimy do negocjacji w sprawie drugiej fazy umowy, nie będziemy z tym zwlekać do wyborów w 2020 r. To niesamowita umowa dla wszystkich" - dodał prezydent USA.

Stany utrzymają jednak 25-proc. stawkę cła od produktów importowanych z Chin o wartości do 250 mld dol., z kolei przy imporcie produktów do 120 mld dol. cła zostaną obniżone o połowę - do 7,5 proc.

Jak podaje Reuters, żadna ze stron nie zdradza jednak szczegółów co do ilości amerykańskich produktów rolnych, które Pekin zgodził się kupić. A to stanowi kluczowy element długich negocjacji między USA i Chinami.

Zdaniem chińskich urzędników, oba kraje osiągnęły znaczący postęp w negocjacjach handlowych i uzgodniły treść pierwszej fazy umowy. Tym samym Pekin potwierdza słowa Trumpa. Umowa ma zapewnić lepszą ochronę zagranicznym firmom w Chinach i chińskim firmom w USA.

Na mocy tego układu Chiny będą importować więcej amerykańskiej pszenicy i kukurydzy, co zapowiedział wiceminister rolnictwa Chin, na którego powołuje się Reuters. Stany Zjednoczone naciskają ponadto na Chiny, by zobowiązały się do zakupu w 2020 r. amerykańskich produktów rolnych wartych 50 mld dol. Jednak pytani o to przedstawiciele rządu w Pekinie odpowiadają, że szczegóły dotyczące konkretnej kwoty zostaną ujawnione później.

