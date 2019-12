Donald Trump grozi Francji cłami. Towary luksusowe ze specjalną taryfą

Należą one do giełdowych gigantów: LVMH, Kering i Hermes. Akcje tych spółek po zapowiedzi Waszyngtonu straciły ponad procent.

Ameryka grozi wprowadzeniem ceł, którymi do tej pory głównie atakowała Chiny, w ramach odwetu za podatek cyfrowy, który wprowadziła Francja. Mają go płacić amerykańscy giganci: Apple, Google, Amazon, Facebook.

Podatek cyfrowy został przyjęty przez francuski parlament 11 lipca, ale zgodnie z planami ma obowiązywać on wstecznie od 1 stycznia 2019 r. Wynosi on 3 proc. i dotyczy firm, których obroty na świecie wynoszą ponad 750 mln euro, a we Francji 25 mln. W sumie podatek obejmie ok. 26 firm działających we Francji, w tym także m.in. Microsoft i Twitter.