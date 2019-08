Podatek od cyfrowych gigantów. Porozumienie USA i Francji

Jest kompromis w sprawie podatku GAFA. Francuski minister finansów Bruno Le Maire zawarł go z ministrem skarbu USA Stevenem Mnuchinem oraz doradcą ekonomicznym Donalda Trumpa - Larrym Kudlowem. Jak podaje PAP, umowa przewiduje, że Francja zapłaci cyfrowym przedsiębiorstwom różnicę między francuskim podatkiem, a opracowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) mechanizmem, który od 2020 roku zakłada opodatkowanie gigantów cyfrowych we wszystkich krajach G7.

Francuski rząd niedawno nałożył 3-procentowy podatek, który ma być stosowany wobec firm świadczących usługi cyfrowe z globalnymi przychodami przekraczającymi 750 mln euro rocznie i przychodami we Francji powyżej 25 mln euro rocznie. Obejmie on około 30 podmiotów, w tym amerykańskie firmy Google, Amazon, Facebook czy Apple. Zdaniem prezydenta USA Donalda Trumpa to dyskryminacja amerykańskich przedsiębiorstw. Trump w odpowiedzi zagroził podniesieniem ceł na francuskie wina. Nie doprecyzował jednak, czy w związku z porozumieniem odstąpi od tego pomysłu. - Mogę tylko potwierdzić, że Pierwsza Dama bardzo lubi francuskie wino - powiedział żartobliwie na zakończenie szczytu G7.