Co dalej z cenami prądu? Rząd podejmie kluczową decyzję

Ceny prądu. Rząd przed kluczową decyzją

- Zakończyliśmy faktycznie etap prac i propozycji wewnątrz resortu, musimy ustalić to na poziomie rządowym, przechodzimy z etapu prac resortowych, czyli w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Mamy różne rozwiązania, są i takie, by dalej mrozić ceny i stopniowo z tych mrożonych cen wychodzić tak, by było to akceptowalne dla gospodarki i obywateli. Na przykład podnosząc ceny o 15 proc. w drugiej połowie roku, co byłoby przystępne dla gospodarstw domowych - dodała.