Co dalej z lotniskiem w Radomiu? "Szkoda pieniędzy, które wydano"

Co w takim razie z portem lotniczym w Radomiu, które wybudowano za 800 mln zł i oddano do użytku w 2023 r.?

Lotnisko w Radomiu. Co dalej?

- Staramy się, żeby ten rok był lepszy, ale na razie nie ma dużego zainteresowania. Mam nadzieję, że uda się przekonać dobrych niskokosztowych przewoźników, żeby zainteresowali się lotniskiem w Radomiu. Szkoda tej infrastruktury i pieniędzy, które wydano na to lotnisko - skwitował Lasek. I zapowiedział, że rząd będzie starał się to lotnisko "uratować".

- Jesteśmy we współczesności. Chcę podkreślić, że port Warszawa-Radom ma wielki sens. Wszystkim krytykom, a krytykowali go posłowie Platformy Obywatelskiej i jej władze. Oni do dnia dzisiejszego wierzą w rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny, niech się wielkie miasta rozwijają. Lotnisko Okęcie jest dziś przeładowane, więc to lotnisko ma szansę odciążyć go, a w przyszłości Centralny Port Komunikacyjny - mówił w trakcie otwarta portu były premier Mateusz Morawiecki.