Co warto wiedzieć o termomodernizacji budynku?

Nieodpowiednio ocieplone lub nieszczelne budynki to wyższe koszty energii cieplnej oraz większa emisja szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń. Termoizolacja budynku pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania nieruchomości na energię konwencjonalną, co przekłada się na niższe rachunki za energię. Na czym polega termoizolacja budynku, czy można liczyć na dofinansowanie i ile to kosztuje?