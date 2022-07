Premier zaskoczył apelem. "Postarajcie się ocieplić domy przed sezonem grzewczym"

czas zbierać ... 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Teraz to musztarda poobiedzie Matołuszu. Najpierw propaganda jak to wspaniały pisowski nierząd sobie super radzi a teraz po tej wypowiedzi , sądzę ,że rząd nie jest przygotowany na to by kryzysowi energetycznemu zaradzić,tylko wysłał przekaz , radźcie sobie sami .