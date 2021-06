Dom do remontu. Ile można zaoszczędzić dzięki dopłatom do termomodernizacji?

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ocenia, że termomodernizacji wymaga 4 mln domów jednorodzinnych. To bardzo kosztowna inwestycja, bo sama wymiana źródła ogrzewania, czyli np. starego kotła węglowego na nowoczesny, nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Dom trzeba też ocieplić i wymienić w nim okna i drzwi. Warto też zainstalować odnawialne źródło energii, np. fotowoltaikę oraz zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Robi się gorąco na myśl, ile to wszystko będzie kosztowało. Jednak dzięki dopłacie od państwa w ramach programu Czyste Powietrze oraz podatkowej uldze termomodernizacyjnej , można całkiem sporo zaoszczędzić.

Nawet 37 tys. zł dopłaty w programie Czyste Powietrze

Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać ze wsparcia w programie Czyste Powietrze, który realizują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na jaką dopłatę mogą oni liczyć? Jeśli dochód nie przekracza 100 tys. zł, można starać się o wsparcie od 10 tys. do 30 tys. zł.

Z kolei właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych o dochodach miesięcznych nie przekraczających 1400 zł na osobę lub do 1960 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, mają szansę na dotację w wysokości nawet 37 tys. zł.

Warto wiedzieć, że od 1 lipca te progi dochodowe mają być podwyższone. Dla gospodarstw jednoosobowych – do 2189 zł, czyli o 229 zł. Zaś dla gospodarstw wieloosobowych próg wzrośnie do ok. 1564 zł, czyli o 164 zł. I dodaje, że z termomodernizacją powinni się pospieszyć ci, którzy chcieliby skorzystać z dopłaty na wymianę starego kotła węglowego na nowoczesny. Od 2020 r. kotły węglowe nie będą już dotowane przez państwo.