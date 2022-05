COVID-19 i poziom IQ. Naukowcy przyjrzeli się inteligencji ozdrowieńców

Kaszubka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Lekcewazony objaw, polegajacy na zanikach pamieci krotkiej, rozkojarzenie, niemoznosc skupienia sie. Bardzo powazny i czesty objaw zglaszany przez ludzi mlodych, uczacych sie i doroslych, oczywiscie tych ktorzy pracuja umyslowo. Nie wiem czy to pojawialo sie u wszystkich, ale wylapywali to ludzie inteligentni, dla ktorych to byl dramat. Trzeba bylo zrobic szczegolowe badania mozgu, psychotesty neurologiczne, i wdrozyc leczenie poprawiajace natlenienie mozgu. Niestety, trzeba bylo naciskac na lekarza, by zlecil wizyte u specjalisty, wdrozyl badania. Ja niestety musialam to wszystko robic prywatnie, bo kolejki byly 3-6 miesieczne. Horror. Po roku leczenia, sytuacja wrocila do normy - to znaczy mojej normy, wysoko wysrubowanej. Nie wszystkim na tym jednak zalezy, np politykom na pewno nie.