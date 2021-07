CPK zaplanują Holendrzy. Flagowy projekt PiS z master planem

"Holenderska spółka NACO, Netherlands Airport Consultants została wskazana jako wykonawca Master Planu dla CPK" - poinformowała spółka CPK na LinkedIn. Wartość oferty wynosiła ok. 10 mln euro i była niższa niż zakładany budżet.

Holendrzy będa mieli 13 miesięcy na dostarczenia master planu od podpisania umowy. Pod koniec ubiegłego roku CPK już przymierzał się do master planu, ale wtedy przetarg został unieważniony.

Jak wtedy tłumaczono żadna z ofert złożonych przez globalne firmy nie spełniała kryteriów formalnych postępowania, co potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza. Jak zapewniają władze spółki master plan to kluczowe opracowanie przedprojektowe, od którego zależą m.in.: parametry techniczne, ostateczna lokalizacja i koncepcja finansowania nowego portu lotniczego.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.