Credit Agricole: możliwe kolejne interwencje NBP. Zerowe stopy już w styczniu

W konsekwencji, zarówno w środę, jak i w czwartek, kurs złotego wobec euro przejściowo przekroczył poziom 4,60. Wśród obserwatorów rynku pojawiły się komentarze, że osłabienie złotego miało na celu poprawę wyniku finansowego NBP, a co za tym idzie – zwiększenie wpłaty do budżetu państwa.

"Jeśli słowa Adama Glapińskiego oraz interwencje NBP zrealizowane w ostatnich dniach 2020 roku były motywowane chęcią poprawy wyniku finansowego NBP i zwiększenia wpłaty z zysku do budżetu w 2021 roku, to najprawdopodobniej nie był to jedyny i zapewne nie najważniejszy powód tych wypowiedzi” – oceniają eksperci Credit Agricole.