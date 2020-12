Kursy walut. Złoty najsłabszy od prawie dwóch miesięcy. NBP znów majstruje przy kursie?

We wtorek wieczorem prezes NBP Adam Glapiński w wywiadzie dla "Obserwatora Finansowego" powiedział, że w pierwszym kwartale następnego roku możliwe jest dalsze obniżenie stóp.

„W sytuacji naszej projekcji inflacji w przyszłym roku na niskim poziomie, tworzy to oczywiście przestrzeń do ewentualnych, zdecydowanych interwencji banku centralnego" - powiedział Adam Glapiński w rozmowie z Obserwatorem Finansowym.

Przypomnijmy, że 18 grudnia NBP stracił cierpliwość do silnego złotego i interweniował na rynku. Polska waluta wyraźnie zaczęła tracić na wartości. We wtorek złoty nieoczekiwanie ponownie osłabił się o kilka groszy. Skokowe osłabienie polskiej waluty we wtorek w obliczu braku zmiany nastrojów na rynkach zrodziło pytania o kolejną interwencję NBP.