Czarny sen deweloperów się nie spełnił. Lekkie ożywienie na rynku nieruchomości

To się, siłą rzeczy, zmieniło w marcu i kwietniu, kiedy sprzedaż mieszkań wyraźnie wyhamowała. Jak jednak zauważają eksperci, zaraz po zniesieniu ograniczeń znów można zauważyć wyraźny "ruch w interesie". Wpływ na zainteresowanie zakupem nieruchomości ma ledwo przekraczające pół procenta rocznie oprocentowanie depozytów. Ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, wyjmują pieniądze, które w banku i tak w żaden sposób się aktualnie nie rozmnożą, i kupują złoto lub nieruchomości właśnie.

Eksperci wskazali, że choć sytuacja na rynku najmu nie jest już tak dobra jak rok temu, to nie mamy do czynienia z gwałtownym załamaniem. Co prawda poziom pustostanów w największych miastach wzrósł, ale nie jest on jeszcze niepokojący.