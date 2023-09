Czy w Polsce mamy recesję? "Żyjemy w iluzji"

Podczas zainaugurowanego we wtorek XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu zaprezentowana została VI edycja raportu SGH i Forum Ekonomicznego.

Inflacja największym zmartwieniem Polaków

W 2022 r. w krajach Europy Środkowo-Wschodniej odnotowano ponad dwukrotnie wyższą inflację niż w krajach tzw. starej Unii. Wzrost inflacji skłonił banki centralne do zaostrzenia polityki pieniężnej, co doprowadziło z kolei do znacznego wzrostu stóp procentowych. Wysoka inflacja w połączeniu z wyższymi stopami procentowymi poważnie zaważyła na sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i wpłynęła na ich zachowania ekonomiczne.