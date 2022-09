Czym jest job hopping i jak wpływa na rynek pracy?

Job hopping — co to takiego?

Job hopping określany jest jako zjawisko, które polega na częstej zmianie miejsca pracy . Z różnych powodów pracownik może chcieć zmienić obecnie zajmowane stanowisko. Najczęściej wymienia się kilka czynników, które wpływają na decyzję o odejściu. Są to zazwyczaj lepsze warunki nowej pracy: wyższa pensja , szybsza ścieżka awansu, możliwości rozwoju czy zmiana środowiska lub stylu zarządzania. O job hoppingu nie można mówić w przypadku, gdy pracownik został zmuszony do zmiany pracy, np. w przypadku zamknięcia firmy czy redukcji etatów. Istotą zjawiska jest chęć zmiany pracy wynikająca bezpośrednio z woli pracownika.

Kiedy możemy mówić o zjawisku job hoppingu?

Jakie są powody job hoppingu?

Obecnie pracownicy zdają sobie sprawę z własnej wartości na rynku pracy . Możliwości znalezienia pracy także są o wiele większe. Z powodu pandemii wielu pracowników stało się bardziej mobilnych i otwartych na relokację czy pracę w formule zdalnej. To otworzyło dodatkową okazję do job hopppingu. Każdy, kto jednak często zmienia pracę, musi liczyć się z tym, że może wzbudzić wśród potencjalnych pracodawców niepewność i obawy .

Jak job hopping wpływa na rynek pracy?

Czy job hopping jest szkodliwy dla kariery? Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Job hopping może mieć wiele zalet, które da się przedstawić jako korzyści podczas kolejnych rozmów kwalifikacyjnych. Zdobycie cennego doświadczenia na różnych stanowiskach to niewątpliwie jedna z nich. Warto jednak zadbać o to, by historia kariery była spójna, ponieważ rekruterzy zwracają uwagę na to, jak wygląda ścieżka zawodowa kandydata. Czasami krótsze zatrudnienie podyktowane jest z góry określonymi zasadami. Staż czy okresowy projekt będzie inaczej postrzegany niż umowa na czas nieokreślony. Jeśli często zmienia się pracę, można być pewnym, że otrzyma się o to pytanie podczas rozmów.