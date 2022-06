Czym jest rentowność najmu i jak wpływa na rynek mieszkaniowy?

Rynek mieszkaniowy w Polsce jest ciągle w centrum zainteresowania inwestorów. Popyt na zakup nieruchomości i na ich wynajem cały czas rośnie. Przyczynia się do tego nie tylko rosnąca inflacja, ale i migracja uchodźców z Ukrainy. Wszystko to przekłada się na nieunikniony wzrost cen czynszu, a tym samym rentowności najmu. Co to jest rentowność najmu i jak ją obliczyć?