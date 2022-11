Czym jest ubóstwo energetyczne i jak z nim walczyć?

Czym jest ubóstwo energetyczne?

Co to jest ubóstwo energetyczne? To zjawisko, które polega na doświadczeniu przez określone osoby i grupy trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę. Na ubóstwo energetyczne składa się brak możliwości zaspokojenia komfortu termicznego i zaopatrzenia w energię niezbędnych sprzętów.