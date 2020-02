Debata PE ws. Polski. Europosłowie chcą uzależnienia funduszy od praworządności

Europosłowie podczas debaty Parlamentu Europejskiego we wtorek wieczorem skupili się na praworządności w Polsce. Kluczowe frakcje opowiadają się za tym, by pieniądze z unijnych funduszy rozdzielane były w oparciu o przestrzeganie rządów prawa w krajach członkowskich. Jeśli utrzymana zostanie retoryka, że w Polsce z praworządnością nie jest najlepiej, nasz kraj może sporo stracić.

Zgodnie z tym projektem decyzja Komisji co do zawieszenia funduszy np. dla Polski mogłaby zostać zablokowana tylko przez – trudną do uzbierania – większość 55 proc. krajów UE reprezentujących 65 proc. ludności Unii.