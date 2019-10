Deficyt budżetowy. Do września 1,8 mld zł na minusie. Widać nieznaczną poprawę

Od stycznia do września do budżetu wpłynęło 296 mld zł. Rząd wydał za to prawie 297,8 mld zł, podał resort. Widać jednak pewną poprawę w porównaniu z danymi Ministerstwa Finansów sprzed miesiąca, kiedy budżet był na minusie 1,98 mld zł . Okazuje się więc, że w samym wrześniu udało się rządowi wypracować nadwyżkę na poziomie blisko 200 mln zł.

Co jest po stronie wydatków? Prawie 22 mld zł to obsługa długu Skarbu Państwa. Niecałe 18 mld zł wynika z rozliczeń z budżetem ogólnym Unii Europejskiej. Dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli do emerytur, to koszt rzędu 35 mld zł.