Limit 30-krotności kością niezgody w rządzie. Kwieciński: będzie dziura w finansach

Limit 30-krotności składek ZUS to gorący temat, rząd jest podzielony wewnętrznie w tej sprawie.

- Jeżeli tego nie wprowadzimy, to w finansach państwa zrobi się dziura w wysokości przynajmniej 5 miliardów złotych, a to oznacza większy deficyt - przekonuje minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany przez tvn24bis.pl. Jak dodaje, propozycja odnośnie zniesienia 30-krotności "jest w ustawie budżetowej".

Jak przypomina, konsekwencje finansowe zniesienia 30-krotności są nie tylko wymienione w ustawie budżetowej. - To była również część Wieloletniego Planu Finansowego, który na początku roku, jako rząd, przyjęliśmy. Przekazaliśmy go również do Komisji Europejskiej - podkreśla.