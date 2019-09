Niezły sierpień, ale budżet i tak na minusie. 2 mld zł deficytu

W budżecie państwa na koniec sierpnia odnotowano deficyt w wysokości 1,98 mld zł. To oznacza, że w samym tylko sierpniu mieliśmy do czynienia z nadwyżką budżetową. Rok temu o tej samej porze we wspólnej kasie była nadwyżka.

