Deflacja w strefie euro. Polska ciągle z drugim najwyższym wzrostem cen

We wtorek Główny Urząd Statystyczny poinformował o delikatny wyhamowaniu wzrostu cen - z 3 do 2,9 proc . Tyle w skali roku wzrósł - według urzędników - średni poziom cen dóbr i usług konsumpcyjnych w Polsce.

Kto ma rację? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo metodologie dokonywania obliczeń przyjmowane przez GUS i Eurostat różnią się. Za pewne prawda jest gdzieś pośrodku. Na pewno europejskie statystyki są lepsze do porównywania inflacji w różnych krajach, a z nich znowu płyną ciekawe wnioski.

Koronawirus mocno nas zadłużył. Kwoty są monstrualne

Okazuje się, że w sierpniu średnia inflacja w krajach posługujących się walutą euro, była pierwszy raz od 2016 roku na minusie. To oznacza deflację, czyli spadek cen. Mowa o zaledwie 0,2 proc., ale w kilku krajach deflacja przekracza 1 proc.

Polska należy jednak do krajów, gdzie ceny ciągle są wyższe niż przed rokiem i to dość sporo. Mowa o podwyżkach rzędu 3,7 proc. To drugi wynik. Wyprzedzają nas tylko Węgry. Tam ceny rosną w tempie 4 proc. Blisko nas są jeszcze tylko Czechy (3,5 proc.).