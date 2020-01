Demontaż Karty nauczyciela czy zmiany w dobrym kierunku? Związkowcy i samorządowcy debatują nad zmianami

Na pierwszy ogień pójdą dyscyplinarki. Oświatowa "Solidarność" proponuje likwidację komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli. Nie podoba się to z kolei Związkowi nauczycielstwa Polskiego, który ostrzega, że likwidacja całego rozdziału jest de facto pierwszym krokiem do likwidacji Karty.

Przekonuje, że jeśli MEN przychyli się do pomysłu, nauczyciele "z byle powodu będą zwalniani na podstawie art. 52 Kodeksu pracy", czyli dyscyplinarnie bez okresu wypowiedzenia.