Deweloper wbrew zakazom buduje osiedle. Twierdzi, że to dla ludzi w kwarantannie

Samorząd konsekwentnie odmawiał. Do tego dyrektor ochrony środowiska ustanowił plan ochrony rezerwatu Łosiowe Błota, na terenie którego położony jest grunt spółki Okręglickiego. To zamykało sprawę budowy.

Sprytnie, bo ustawa zawieszała niektóre zapisy kodeksu budowlanego i ustawy o planowaniu przestrzennym. Pozwala budować wszędzie, o ile jest to związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Biznesmen i z tego wybrnął. Jak twierdzi, buduje osiedle domów wolnostojących o powierzchni 140 m kw., które będą oferowane do wynajęcia dla osób odbywających kwarantannę a później tym, którzy w wyniku kryzysu stracili własne mieszkania.

Inwestor informuje, że prace ruszyły a pierwsze budynki zostaną oddane do użytku w ciągu roku.

Co na to prawnicy? Rozkładają ręce. „Takie prawo uchwalił Sejm” – mówi adwokat, z którym rozmawiał dziennikarz „Wyborczej”.