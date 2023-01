Długa walka z inflacją. "Kredytobiorcy mogą się na mnie oburzyć"

- Jednym ze wskaźników, pokazujących, jak będzie rozwijała się gospodarka, jest produkt krajowy brutto. Niestety, informacje nie są dobre - o ile w 2022 roku gospodarka rozwijała się dosyć szybko, w ciągu roku urosła o 4 proc. - to w ciągu 2023 roku wzrost gospodarczy będzie na pewno mniejszy niż 1 proc. Niższy wzrost gospodarczy to mniej pieniędzy w portfelach; możliwe, że trochę większe bezrobocie - podkreślił prof. Krajewski.

Uporczywa inflacja

Musimy pamiętać o dwóch elementach niepewności, wpływających na sytuację w kraju. Jeden z nich to wojna w Ukrainie - nie wiemy jeszcze, czy nie zdarzy się coś, co wstrząśnie światem; drugi to wybory, zapowiadane na jesień. - Mogą pojawić się np. obietnice wyborcze, które sprawią, że inflacja nam trochę podskoczy - zapowiedział prof. Krajewski.

- To co ważne w inflacji, to że wzrost cen nie dotyczy równo wszystkich składników. Gdyby było tak, że każda cena rośnie o tyle samo (procent - przyp. red.) i wszyscy zarabiamy o tyle samo więcej, to byśmy mało to odczuli. (...) Problem z inflacją jest taki, że jednych dotyka mniej a drugich bardziej i nie wiemy tego, czy bardziej wzrośnie cena np. chleba czy prądu. Część piekarni w Łodzi upadło, bo ceny prądu czy gazu są tak wysokie, że ich działalność stała się nieopłacalna. Ale teraz może okazać się, że ceny prądu wzrosną mniej, a chleba bardziej i wtedy takie przedsiębiorstwa będą dobrze funkcjonowały - wyjaśnił.