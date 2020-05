Dochody Kościoła ucierpiały przez koronawirusa. Księża czekają na powrót wiernych do świątyń

- To oczywiście widać w finansach parafii - przyznaje w rozmowie z money.pl ks. Leszek Slipek z Warszawy. - Trudno się dziwić, taca jest częścią eucharystii, a skoro wiernych nie ma w kościołach, to tych pieniędzy brakuje - tłumaczy.

Przelew to najczęstsza forma wspierania kościołów w czasie kryzysu. Część wiernych, choć przeniosła się ze świątyń przed ekrany telewizyjne, nadal czuje się w obowiązku składać ofiary.

- Jako osoba wierząca uczestniczę co niedzielę we mszy, tylko zamiast iść do kościoła, włączam transmisję w internecie - mówi pan Grzegorz, parafianin spod Warszawy. - I regularnie przelewam pieniądze na konto parafii. Dokładnie tyle samo, ile dałbym na tacę - dodaje.