Donald Trump na ławie oskarżonych. Pierwszy w historii tego typu proces

Zobacz także: Od pomocnika hydraulika do kontraktu na najwyższy budynek w Europie - Marcin Ziopaja w Biznes Klasie

Ocenił też, że w sprawę przeciwko niemu "bardzo mocno" zamieszany jest prezydent Joe Biden . Polityk skarżył się też na "niekonstytucyjny" zakaz wypowiedzi na temat sędziego i jego rodziny oraz świadków w sprawie. Zakaz ten został nałożony po serii jego wypowiedzi wymierzonych w te osoby. Prawnicy polityka złożyli również wniosek o wycofanie się sędziego Juana Merchana o wykluczenie się ze sprawy, lecz został on natychmiast odrzucony.

Proces karny Donalda Trumpa

To pierwszy w historii proces karny byłego prezydenta USA. Rozpocznie się od wyboru 18 ławników (12 podstawowych i 6 zastępców) spośród ponad 500 wezwanych przez sąd mieszkańców Nowego Jorku.

Prowadzący sprawę sędzia Juan Merchan zada im serię pytań mających ustalić, czy mogą być bezstronnymi ławnikami. Dotyczyć będą m.in. przynależności do organizacji, uczestnictwa w demonstracjach czy pracy w firmach Donalda Trumpa.

Zdaniem CNN sama procedura wyboru ławników może potrwać kilka dni, a cały proces – nawet do dwóch miesięcy. W przypadku skazania politykowi może grozić więzienie.

Trump zarzuca, że wybór Nowego Jorku pozbawia go możliwości obrony

Prawnicy Donalda Trumpa, jak i on sam, twierdzą, że z uwagi na dominację wyborców Demokratów w Nowym Jorku nie ma on szans na uczciwy proces na Manhattanie. Dlatego też wciąż domagają się prawa do zmiany miejsca procesu.