Droga do Czech. Już wiosną pojedziemy wyremontowaną DK 38

Dobiega końca remont krajowej '38'. Co prawda kierowcy już korzystają z tego odcinka, ale na zasadach tymczasowych. Dlatego drogowcy apelują o bezpieczną jazdę. Wciąż jest to plac budowy, a do wykonania pozostało jeszcze położenie warstwy ścieralnej, oznakowanie poziome oraz wykonanie nawierzchni na ciągu pieszo-jezdnym.