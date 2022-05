"Drogie czereśnie w maju to już tradycja". Sprawdzamy, co się za tym kryje

Obecnie w Broniszach dostępne są czereśnie z importu. – Aktualnie są to czereśnie z Hiszpanii, w opakowaniach po 2 kilogramy i w opakowaniach po 1 kilogram (gruba czereśnia, powyżej 32 mm). Cena kształtuje się na poziomie od 70 do 110 zł za kilogram, przy średniej 80 zł za kilogram. Pamiętajmy, że jest to początek sezonu czereśniowego i zapewne ceny będą spadać – mówi w rozmowie z Money.pl Anna Kaszewiak z Rynku Hurtowego w Broniszach.

Cena widniejąca na słynnym już zdjęciu na Twitterze mówiąca o 260 zł za kilogram czereśni wydaje się, oczywiście, zawyżona. Przy średniej cenie 80 zł na Rynku Hurtowym w Broniszach zaobserwowana stawka może być wynikiem zbiegu wielu czynników – od wysokiej marży zaczynając, jednak trudno wskazać, co w tym konkretnym przypadku miało wpływ na podaną na etykiecie cenę.

Eksperci są jednak zgodni – ceny czereśni są na ten moment wysokie i obniżek możemy spodziewać się dopiero w czerwcu, kiedy na półki sklepowe trafią krajowe owoce.

"Drogie czereśnie w maju to już tradycja"

Wpływ na cenę oprócz warunków pogodowych i w konsekwencji – jakości i ilości zbiorów – ma kraj pochodzenia. Na polskie czereśnie trzeba będzie jeszcze poczekać, jesteśmy w końcu obecnie dopiero po okresie kwitnienia tych drzew owocowych.

Pamiętajmy, że jest to początek sezonu czereśniowego i zapewne ceny będą spadać. Wiadomo, że wiele czynników ma wpływ na ceny owoców i warzyw, między innymi transport, klasa towaru (kalibrowana, sypana), opakowania, przebieg pogody w okresie całej wegetacji – tłumaczy Anna Kaszewiak.

– W ubiegłym roku czereśnia z importu w naszych notowaniach pojawiła się koło 20 maja, cena kształtowała się na poziomie od 22 do 50 zł za kilogram, przy średniej cenie 35 zł za kilogram – dodaje.

Niższych cen można spodziewać się w czerwcu.

– Wysokie ceny czereśni w maju nie zaskakują. W tym roku jednak w tle mamy ogólny wzrost cen w gospodarce, co przekłada się na wyjątkowy poziom cen pierwszych owoców. Jednak już w czerwcu ceny spadną, ponieważ zacznie się sezon na polską czereśnię. Choć nadal można spodziewać się cen wyższych niż przed rokiem – wskazuje też w rozmowie z money.pl Jakub Jakubczak, analityk sektora food & agri w Banku BNP Paribas.

Ceny owoców wysokie, ale truskawki są tańsze niż przed rokiem

Choć GUS nie przedstawił jeszcze zbiorczych danych dotyczących cen w skupach w 2021 roku, można było zauważyć już znaczne wzrosty w 2020 roku. Ceny skupu owoców z drzew i krzewów owocowych w większości przypadków były wyższe niż w 2019 r. Prawie dwukrotnie wzrosły ceny porzeczek – o 98,9 proc.

Co ciekawe, mimo obecnej dostępności na rynku truskawek z importu i z pierwszych polskich zbiorów, te owoce są na tę chwilę tańsze niż przed rokiem.

– Jeżeli chodzi o polskie owoce to w ofercie polskich producentów i handlowców mamy aktualnie jabłka i gruszki, które pochodzą z ubiegłorocznych zbiorów – z chłodni oraz truskawki z tegorocznych zbiorów. Truskawki są w cenie od 14 do 20 zł za kilogram, przy średniej cenie 17 zł za kilogram, w analogicznym okresie rok temu truskawki kosztowały od 22 do 33 zł za kilogram, przy średniej cenie 30 zł za kilogram – mówi przedstawicielka Rynku Hurtowego w Broniszach w rozmowie z Money.pl.

Jak przedstawiają się ceny pozostałych owoców w hurcie? Borówka amerykańska kosztuje od 22 do 30 zł za kilogram, czereśnie od 70 do 110 zł za kilogram, przy średniej cenie 80 zł, kiwi od 7 do 16 zł za kilogram, mandarynki od 5 do 10 zł za kilogram, pomarańcze od 2,50 do 7 zł, a grapefruity od 4 do 16 zł za kilogram.

– Morele są w cenie od 15 do 20 zł za kilogram, nektarynki są nieco tańsze – od 11 do 13 zł. Truskawki z importu kosztują od 11 do 13 zł, polskie 14 do 20 zł za kilogram, przy średniej cenie 17 zł. Winogrona białe kosztują od 13 do 19 zł, ciemne tańsze od 4,75 do 15 zł za kilogram — dodaje Anna Kaszewska.

Co dalej z cenami owoców

Jednym z istotniejszych czynników, które wpływają na ostateczną cenę owoców są koszty pracy oraz ceny środków produkcji dla rolnictwa.

– W ujęciu tygodniowym ceny będą się obniżać, natomiast pozostaje pytanie, czy będą one wyższe, czy niższe w ujęciu rocznym. W mojej ocenie będą one wyższe, pamiętajmy, co się dzieje z cenami środków produkcji dla rolnictwa, czyli nawozów, środków ochrony roślin. Warzywa i owoce to takie kategorie w rolnictwie, które wymagają bardzo dużych nakładów pracy, a te koszty pracy silnie wzrosły. Zwróćmy uwagę, że wielu Ukraińców, którzy byli zatrudnieni w tym sektorze, wróciło do kraju walczyć. Tej podaży pracy jest obecnie relatywnie mało – mówił niedawno dr Jakub Olipra, ekspert Credit Agricole, w programie "Money. To się liczy"

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Money. To sie liczy

Jednak jest też dobra wiadomość. Obecnie sytuacja pogodowa sprzyja polskim sadownikom, co może się przełożyć na wysokie zbiory, a co za tym idzie – niższe ceny dla konsumentów. – O prognozie zbiorów owoców możemy mówić w terminie późniejszym. Na razie pogoda sprzyja sadownikom, rolnikom, nie odnotowano większych spadków temperatury, ani sygnałów o uszkodzeniach mrozowych – komentuje Anna Kaszewska z Rynku Hurtowego w Broniszach.

Weronika Szkwarek, dziennikarka money.pl

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl