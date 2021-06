Drożeją nawet ubrania i buty. Pierwszy wzrost od dekady

Ceny odzieży i obuwia wzrosły w maju w ujęciu rocznym po raz pierwszy od 118 miesięcy, czyli blisko 10 lat - stwierdzili analitycy PKO BP w komentarzu do danych GUS. Ich zdaniem inflacja bazowa prawdopodobnie przez cały rok utrzyma się powyżej 3,5 proc.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły rok do roku o 4,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny wzrosły o 0,3 proc.

Jak podkreślił PKO BP w komentarzu, ceny wzrosły także w kategorii wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego - o 3 proc. Był to najwyższy wzrost w tej kategorii od końca 2011 roku, w szczególności wzrosły ceny mebli - o 6,3 proc.

Analitycy przyznali, że otwarcie gospodarki przełożyło się na wzrost cen w hotelach i restauracjach o 0,9 proc. (w ujęciu miesiąc do miesiąca). "To najsilniejszy ruch w maju od co najmniej 20 lat" - czytamy. Roczna dynamika wyniosła 5 proc. wobec 4,4 proc. w kwietniu.