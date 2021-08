Drożyzna atakuje z każdej strony. Ceny produktów rolnych wzrosły. To odbije się na żywności

Inflacja w Polsce daje się we znaki wszystkim. Po kieszeni dają podwyżki cen paliw, ale też żywność. Narodowy Bank Polski, który odpowiada za stabilny poziom cen w kraju, często wskazuje na czynniki zewnętrzne , jako przyczynę wysokiej inflacji. Jednak drożejąca żywność zaczyna się m.in. od wyższych cen u krajowych rolników. A najnowsze dane pokazują ich silny wzrost.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w lipcu w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1,8 proc., ale to marne pocieszenie, bo w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły aż o 16,4 proc.

Jakie ceny?

Równolegle do podwyżek w skupie można zaobserwować rosnące ceny na targowiskach. W lipcu wyjątkiem były jedynie ziemniaki, które na targu można było kupić taniej niż rok wcześniej i to o około 25 proc. Na targowiskach za 100 kilogramów ziemniaków płacono w lipcu 103,11 zł. W skupie było to 77,17 zł.