Druga fala kryzysu. Emilewicz: przygotowujemy się na to, żeby przywrócić reżimy

- Chciałabym móc powiedzieć, że żaden Polak nie straci pracy przez koronawirusa, ale to byłoby z mojej strony nieodpowiedzialne - mówiła wicepremier Jadwiga Emilewicz .

Nie da się jednak wykluczyć, że epidemia wróci i problem pojawi się na nowo. - Przygotowujemy się na to, żeby przywrócić reżimy, takich jak zasłanianie ust czy dystans. Ale o lockdownie absolutnie nie rozmawiamy - zapewnia Jadwiga Emilewicz.

Wicepremier zabrała również głos w sprawie pieniędzy unijnych. - To są pieniądze na realną transformację - powiedziała. Wśród obszarów wymieniła transport i infrastrukturę, cyfryzację czy transformację energetyczną. Na to mają pójść pieniądze z Brukseli.

Co z rozdziałem województwa warszawskiego od mazowieckiego? - Wydzielenie Warszawy pod względem finansowym to coś, co pojawiało się już wielokrotnie w przestrzeni publicznej i nie stoją za tym tylko argumenty polityczne - podkreślała wicepremier Emilewicz.