Duża inwestycja w Zakopanem opóźniona. Oto dlaczego

Planowane na koniec października i początek listopada zakończenie prac przy budowie wielofunkcyjnej hali lodowej w Centralnym Ośrodku Sportu (COS) w Zakopanem nie dojdzie do skutku w tym terminie. Generalny wykonawca zażądał waloryzacji kosztów i nie uiścił płatności wobec podwykonawców. W środę zawarli ugodę z jednym z takich podwykonawców – poinformował PAP dyrektor COS OPO w Zakopanem, Sebastian Danikiewicz.

Wniosek o waloryzację

- W środę zawarto trójstronne porozumienie w sprawie płatności dla jednego z podwykonawców, dzięki czemu środki zostaną przekazane. Podobne porozumienie jest w toku z kolejną firmą, która zgłosiła zaniepokojenie brakiem płatności. Mam nadzieję, że płatność zostanie dokonana do końca tygodnia. Na razie generalny wykonawca podtrzymuje konieczność kontynuowania budowy, ale wymaga to rozwiązania problemów związanych z waloryzacją – wyjaśnił dyrektor zakopiańskiego COS.

Problemy finansowe podwykonawcy

Jednym z podwykonawców budowy hali jest firma LODOWISKA Hanna Starzyk, która otrzymała zapewnienie o płatności za fakturę na kwotę 1,4 mln zł. Prezes tej firmy, Hanna Starzyk, wyraziła jednak obawy co do zapłaty za kolejną fakturę na kwotę 2,6 mln zł za wykonanie toru lodowego.

„Mam świadomość, że będę musiała podjąć kolejną walkę o płatność. Pierwsza faktura opiewała na 1,4 mln zł i dostałam zapewnienie o płatności. Jeśli chodzi o drugą fakturę, będę musiała walczyć od nowa. To faktura za tor lodowy, który wykonywaliśmy w ogromnym pośpiechu z powodu presji. Była to wręcz katorżnicza praca. W sensie realizacji to był sukces, ale finansowo jestem na skraju bankructwa. Jako mikrofirma musiałam zainwestować wiele własnych środków, czego wymagał proces inwestycyjny. Wcześniejsze faktury były opłacone, więc nie podejrzewałam, że na koniec pojawią się problemy” – powiedziała PAP Hanna Starzyk.