Duży zakład drobiarski w stanie upadłości. Setki osób stracą pracę

Jak Ukrainę przyjmą do Unii lub wcześniej pozwolą na bezcłowy handel żywnościa, to nasze hodowle i uprawa zbóż znikną. Tamci nie dostają dopłat rolnych i są tańsi, czyli przyczyna jest w wydajności z ha. Dla nich 100-120 q/ha pszenicy to nic nadzwyczajnego. U nas zostaną uprawy zbóż na 1i 2 klasie ziemi i przy areale powyżej 100ha. Reszta do zalesienia, a gumofilce na budowy lub na najemnych do obszarników. Tego procesu się nie zatrzyma. Lepsze i tańsze zatapia gorsze i droższe.