E-commerce rośnie w siłę. Coraz więcej Polaków kupuje przez internet

Co Polacy cenią w zakupach online? Możliwość kupowania w każdym momencie (75 proc.), brak konieczności jechania do sklepu (72 proc.) oraz nieograniczony czas wyboru (68 proc.).

Najpopularniejszym urządzeniem, który Polacy wykorzystują kupując online, wciąż jest laptop (74 proc.), chociaż jest to tendencja spadkowa (w 2018 było to 82 proc.). Coraz lepsze wyniki notuje sprzedaż przez kanały mobilne – na smartfonach kupuje już 61 proc. osób (skok o 3 p.p. w porównaniu do 2018 r.), a na tabletach 27 proc. (skok o 6 p.p. w porównaniu do 2018 r.).