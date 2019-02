E-dowód - to nie takie proste. Możliwa zapaść systemu

- A co za tym idzie, 4 marca nie będzie można prowadzić żadnych spraw w obrębie dowodów, ewidencji i Urzędu Stanu Cywilnego - twierdzi rozmówca "Rz".

- W teście brało udział kilkadziesiąt urzędów, więc obciażenie systemu było w sumie niewielkie. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wszystko będzie działało bez zarzutu w czasie normalnej pracy, gdy do systemu będzie podpiętych już kilkaset urzędów - twierdzą w rozmowie z "Rz" pracownicy innego urzędu.

Problem stanowi też bezpieczeństwo nowych dokumentów tożsamości. To może być zagrożone, bo funkcjonować będą różni dostawcy aplikacji do łączenia się z e-dowodem.

Nowe dowody osobiste posiadają warstwę elektroniczną. W przyszłości ma to ułatwić wizyty u lekarza czy w urzędzie. Ma posłużyć też przy podpisywaniu umów drogą elektroniczną. Chip zamontowany w dokumencie będzie działał jak ten w kartach płatniczych.

- To system podobny do płatności bezstykowych. Musimy poczekać, aż system się upowszechni. Życie nie lubi próżni - banki, ubezpieczyciele i inni zaczną je akceptować. Kiedy? To już zależy od rynku - mówi w rozmowie z money.pl Karol Manys z Ministerstwa Cyfryzacji.