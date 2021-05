Ekolodzy wysypali łajno przed ministerstwem rolnictwa. Protest przeciwko fermom przemysłowym

wegeman 57 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Słusznie! Zlikwidować te obozy koncentracyjne dla zwierząt. Jak myślicie że te zwierzęta nie czują że idą na rzeź to się mylicie. Potem zjadacie białko skażone hormonami stresu- kortyzolem które miesza się z waszymi komórkami. Oczywiście zaraz mięsożercy powiedzą że ludzie od zawsze jedli mięso. Ale zwierzę które biegało po lesie nie żyło w ciągłym stresie. Indianie umieli szybko zabijać "żeby duchy szybko odeszły" Wiedzieli że mięso zamęczonego zwierzęcia jest szkodliwe. Wiem pierdo.... i hejterzy zaraz uderzą :-P Mam to gdzieś. Nie jem mięsa od 10 lat i nie choruję w ogóle a covid przeszedłem tak jak szczepienie pomimo wieku 51 lat. Wielu moich kolegów z podstawówki już nie żyje. Jestem w strefie zrzutu ale dieta trzyma mnie na powierzchni... Niech zarazy -ptasia grypa, pomór świń i inne wytrzebią stada to może się nie podniosą Ci oprawcy zwierząt z bankructwa. O jedzenie się nie martwcie. 85% areału pól uprawnych to produkcja paszy dla zwierząt. Wystarczy to zamienić na strączkowe i jeść big maci fasolowe lub grochowe.