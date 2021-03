Maseczki i dystans "nawet przez kilka lat". Czarny scenariusz dla niektórych branż

ntt 3 godz. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Na grype trzeba by szczepic sie co sezon i kazdorazowo nowa szczepionka, wiec to duzy optymizm, ze zaszczepimy swiat i po sprawie. Nie ma nawet poki co wiarygodnych danych o skutecznosci szczepionek. Raczej uczciwie trzeba sugerowac tym niektorym branzom, zeby sie przebranzawialy. Zreszta troche dalsza przyszlosc to i tak wiekszosc populacji siedzieca w domu bez pracy.