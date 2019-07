Eksport i import w górę. Nowe prognozy na 2019 rok

"Oczekujemy, że w całym 2019: eksport towarów wzrośnie o ok. 6 proc. do ok. 237 mld euro, a import towarów wzrośnie o ok. 5 proc. - do ok. 239,6 mld euro. Deficyt obrotów towarami wyniesie ok. 2,6 mld euro" - napisano w komentarzu resortu.